Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "E' come una finale, le finali non si giocano, si giocano. Dopo la sconfitta contro il Napoli per noi è un'ultima spiaggia. Il Napoli? Brucia perché è nata da due gol su due situazioni, questa sera è una partita da vincere".



IL MERCATO CHE VERRA' - "Ci saranno acquisti giusti, un conto è ringiovanire la squadra, un conto rinforzarla. Cercheremo di dare equilibrio per non perdere il valore che abbiamo raggiunto, vedendo anche la competitività con le squadre che hanno gli stessi obiettivi nostri. Sono consapevole che il mercato estivo che arriverà però sarà molto difficile per tutti i club europei a livello economico".