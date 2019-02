Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dei biancocelesti sul campo del Frosinone: "Non solo Milano, anche la sconfitta contro la Juve ci ha fatto capire tante cose, il gruppo c'è, la qualità di gioco c'è, dobbiamo solo essere convinti di essere sulla strada giusta. Stasera abbiamo l'occasione di riagganciare il gruppo che lotta per la Champions. Dobbiamo avere la consapevolezza di avere davanti un avversario che lotta per la salvezza, non sarà facile ma dobbiamo dare continuità, sono partite che devono essere vinte e basta".