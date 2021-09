Intervistato da Dazn nel prepartita del derby contro la Roma, il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato delle scelte di Sarri, della necessità di una svolta che dia autostima.



SPECIALE - "Ogni derby è speciale. Questa è una partita che non si gioca, si vince".



AUTOSTIMA - "Per noi è fondamentale ritrovare l'autostima persa contor il Milan. Qualche segnale di ripresa c'è stata. Il miglior modo per sbloccarsi può essere una vittoria contro la Roma".



SARRISMO - "Sono d'accordo sul fatto che serva tempo. Roma non è stata costruita in un giorno. Noi per 5 anni abbiamo lavorato in un modo, oggi stiamo facendo tutto l'opposto. Tutti sanno bene cosa devono fare e per questo si preoccupano forse troppo di farlo al meglio, ma a noi serve giocare più liberi di testa. Il vero Sarrismo verrà più avanti".



TEMPISTICHE - "Non abbiamo parlato, ma Sarri gode tutta la nostra fiducia. In settimana la squadra lavora in un modo, probabilmente in partita poi non ci riesce, ma è solo questione di tempo. Serve un po' più di autostima".