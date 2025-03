AFP via Getty Images

Chiuderà la 30a giornata di Serie A lunedì sera. All'Olimpico la squadra di Vanoli, già sostanzialmente tranquilla in ottica salvezza, proverà a giocarsi le ultime residue chance di riagganciare il treno europeo, mentre la Lazio, riordinate le idee dopo la batosta del Dall'Ara di due settimane fa, non può permettersi di lasciare per strada altri punti per restare in ballo fino alla fine nella corsa Champions.Lazio - Torinolunedì 31 marzo 202520:45: DAZN

DAZNProvedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. All. Baroni.Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.Baroni non recupererà né Tavares, né Castellanos per la sfida di lunedì sera. Tra oggi e domani le prove tattiche daranno maggiori indicazioni sullo schieramento offesivo: Dia potrebbe agire come punta affiancando Pedro in una sorta di 4-4-2 molto duttile e senza punti di riferimento per gli avversari. Dall'altra parte Vanoli deve scegliere uno tra Lazaro e Karamoh per completare il reparto offensivo, con Che Adams in vantaggio su Sanabria nel ruolo di centravanti.

La partita dell'Olimpico tra Lazio e Torino sarà trasmessa in esclusiva sui canali di DAZNIl monday night della Serie A tra Lazio e Torino sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi abilitati tramite la app di DAZNLa telecronaca del match è affidata alla voce di Alberto Santi, con il commento tecnico di Dario Marcolin.