Reduce dalla vittoria di Sassuolo e dal successo sul Cluj in Europa League, la Lazio terza in classifica prova a dare continuità ad un campionato sin qui molto positivo. All'Olimpico arriva l'Udinese, con l'obiettivo di interrompere la striscia di cinque successi consecutivi dei biancocelesti. Inzaghi, però, ha altre idee e prova a staccare momentaneamente Cagliari e Roma, portandosi a +5 su sardi e giallorossi, impegnati rispettivamente domani contro la Sampdoria e questa sera contro il Verona.



PRECEDENTI E STATISTICHE - La Lazio di Inzaghi vanta il secondo miglior attacco del campionato, con ben 30 gol segnati. Nelle sei sfide giocate all'Olimpico in questa stagione, i biancocelesti hanno sempre vinto il secondo tempo. L'Udinese, invece, ha perso tre delle ultime cinque partite di Serie A, subendo quattro o più gol in due di quelle. Sono solamente cinque i gol segnati in trasferta dai bianconeri, tre dei quali nel successo di Genova contro il rossoblù. Negli 80 precedenti tra le due squadre, sono 37 vittorie capitoline, 24 quelle friulane e 19 i pareggi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.



Udinese: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Walace, de Paul, Samir; Nestorovski, Okaka.​