Un solo dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Milano contro l'Inter. Come riporta Sky, Patric è in ballottaggio con Musacchio. Per il resto, confermato il 3-5-2 con Reina, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa e Immobile.