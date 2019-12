Luis Alberto è il centro del gioco della Lazio. Lo spagnolo continua a stupire tifosi e addetti ai lavori: sforna assist in quantità, ma non solo. La Gazzetta dello Sport lo incorona come re Luis Alberto XI, in onore del numero degli assist che ha regalato fino ad ora in campionato.



RE LUIS ALBERTO - Altri due assist in campionato, quello per Luiz Felipe e quello per Milinkovic, ma è tutta la prestazione dello spagnolo ad essere sorprendente: detta i ritmi di gioco, "gli assist sono solo la punta dell’iceberg, Luis è anche il catalizzatore della manovra".