Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro la Juventus: "Sono convinto di questa squadra, siamo in un ottimo momento. Dobbiamo guardare avanti, essere ambiziosi, sapendo che il calcio è questo. Un mese e mezzo fa qualcuno si lamentava che non arrivavano i risultati. Ho sempre avuto vicino la società, anche quando perdevamo. Quando hai la fiducia di tutti quanti, le cose vanno bene. Non ci dobbiamo accontentare, ma goderci questa vittoria che mancava da sedici anni. Quella partita me la ricordo, l’ho passata in panchina. Stiamo meritando, anche questa sera abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo giocato bene, creato tanto, potevamo sfruttare meglio altre situazioni. Complimenti ai ragazzi, stanno facendo qualcosa di straordinario”.



LA PARTITA - "Nel primo tempo abbiamo faticato un po’ a trovare quella palla, la Juventus non ci concedeva spazio, era stretta, era difficile per noi sviluppare, dovevamo essere più bravi a trovare le nostre punti. Dopodiché, sono stati bravissimi, devono continuare ad impegnarsi, a crederci e a lavorare così. Lavoriamo in un ambiente che ti può trascinare, i ragazzi della curva non ci hanno mai lasciato soli. Vedere così tanta gente deve essere un orgoglio. D’altro lato, dobbiamo stare con i piedi per terra, guardando partita dopo partita, sapendo che i giudizi nel calcio cambiano velocemente. Siamo una squadra che è concentrata, di solito i secondi tempi sono il momento in cui si subisce di più. Sul primo gol potevamo far meglio, ma determinate reti le puoi concedere alla Juventus. Ho un gruppo maturo, concentrato che ha ancora margini, credono in quello che proponiamo. Giovedì giocheranno i ragazzi che stanno giocando meno ma meriterebbero di più".