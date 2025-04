Lazio, Zaccagni sui social ringrazia i tifosi: "Siete stati la nostra benzina"

Getty Images

Non è bastata allala spinta degli oltre 55mila tifosi all'Olimpico per superare il turno in Europa League. In semifinale ci è andato il Bodo/Glimt, dopo una lotteria di rigori che ha lasciato tanto amaro nelle bocche dei laziali, in campo e sugli spalti. Il giorno dopo l'eliminazione dalla coppa ci pensatramite i social, da capitano a farsi portavoce del pensiero di tutta la squadra.In un post sul proprio profilo Instagram il numero 10 della Lazio ha speso parole al miele per i sostenitori biancocelesti hanno supportato per oltre 120 minuti la squadra: "Siamo distrutti, stanchi, increduli per tutto quello che è successo ieri! Difficile accettarlo ma questo è il calcio. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, voi sugli spalti siete stati magici,… non è bastato, ma! Mai come ieri sera sono stato così orgoglioso di essere il capitano di questa squadra! Adesso 6 finali da giocare, testa alta. Grazie laziali". Parole che fanno seguito a quelle già pronunciate a caldo nella pancia dell'Olimpico nel post partita: "Mai come questa sera da capitano posso essere orgoglioso, abbiamo lasciato tutto quello che avevamo sul campo. I nostri tifosi sono stati fantastici. Fa male ma dobbiamo archiviare tutto il prima possibile".