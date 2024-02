Lazio, zero colpi a gennaio. Fabiani: 'Il mercato non deve diventare una moda'

La Lazio è l'unica squadra di Serie A che non ha effettuato acquisti nella finestra di mercato di gennaio. Nessun rinforzo per i biancocelesti e per il tecnico Maurizio Sarri, che prosegue con la stessa rosa con cui ha iniziato la stagione.



Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Dazn prima della sfida con l'Atalanta, match valido per la 23ª giornata di Serie A: "Abbiamo usato il metodo della coerenza che ci diceva di non smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic, sono arrivati 5/6 giocatori per rinforzare la rosa anche sul piano numerico. Era inutile andare sul mercato e prendere tanto per prendere. Il mercato non deve diventare una moda, semmai una necessità. Dovevamo riparare ben poco".



FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-LAZIO



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.