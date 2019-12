Torna l'appuntamento con le ''Le 5 cose che non sai di...'', la nuova rubrica di Calciomercato.com. Sotto la lente d'ingrandimento finisce oggi Joao Pedro, attaccante del Cagliari, già 9 reti in stagione. Il brasiliano sta trascinando i sardi, che volano a un ritmo da Champions League. Scopri 5 cose che non sai di Joao Pedro nel nostro approfondimento video!