Prima l'accusa di essere un simulatore, poi quella di non fare più gol. Il 2019 non è un anno da ricordare per Momo Salah, il cui momento di crisi coincide con quello del Liverpool, nel weekend superato in classifica dal Manchester City e, dopo tanto tempo, costretto a inseguire. Non bisogna farsi ingannare dai numeri, i 20 gol nelle 39 partite fin qui disputate non raccontano le difficoltà che l'egiziano sta vivendo, una condizione che ha portato i Reds a pareggiare cinque degli ultimi sette match di Premier League. Il 50esimo centro in PL trovato contro il Crystal Palace, a metà gennaio, è stata solo una parentesi, nelle ultime uscite l'ex giocatore di Roma e Fiorentina è sembrato spaesato, fuori condizione e terribilmente impreciso sottoporta.



I RUMORS SULLA JUVE... - Nelle ultime sei partite di campionato Salah ha segnato un solo gol, contro il Bournemouth, rimanendo a secco contro il Manchester United e, nel derby, contro l'Everton. Timbrare il cartellino contro le big è un problema che il talento esploso con il Basilea si trascina da tempo, in quest'anno ha trovato la rete solo in due occasioni, con il Napoli in Champions League e l'Arsenal in campionato, chiudendo a zero contro il Psg, in Europa, contro Manchester United (due confronti) e Manchester City (due confronti) Tottenham e Chelsea (un confronto). Secondo rumors che arrivano dall'Inghilterra, Salah è distratto dalle voci di mercato e dall'interesse della Juventus, ma da questo punto di vista Klopp ha escluso un condizionamento e soprattutto che il club abbia intenzione di cedere uno dei suoi uomini migliori. Serve una svolta, il 13 marzo c'è il ritorno degli ottavi contro il Bayern Monaco, poi arriveranno le sfide contro Tottenham e Chelsea. E il Liverpool ha bisogno del miglior Salah.