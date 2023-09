Lecce-Genoa 1-0



Falcone 6: poco impegnato, sicuro negli interventi.



Gendrey 6,5: partita di poca spinta, poi serve il pallone decisivo a Oudin in una sortita offensiva.



Pongracic 6,5: riscatta la prestazione di Monza con una partita impeccabile.



Touba 6,5: anticipa, lotta e giganteggia in difesa.



Gallo 6: un cross al bacio per il colpo di testa di Krstovic, qualche incursione sulla fascia.



(14’st Dorgu 6: porta freschezza sulla fascia con qualche scorribanda.)



Kaba 5,5: pecca di imprecisione in alcune circostanze.



(34’st Sansone sv)



Ramadani 7: dalle sue parti è impassibile passare, lotta su ogni pallone e fa girare il pallone.



Rafia 5,5: corre tanto per pressare in avanti e recupera palloni, in fase offensiva spreca malamente un’occasione che poteva sfruttare meglio.



(14’st Oudin 7: entra dalla panchina e gioca nel ruolo che lo ha consacrato nel finale della scorsa stagione con un sinistro micidiale.)



Almqvist 6,5: le sue giocate costringono Martinez al doppio giallo, prova ad accendersi ma non sempre riesce a incidere.



Krstovic 6,5: tante occasioni, persino con una gran rovesciata, fa a sportellate con Bani ma gli manca solo la rete.



(42’st Blin sv)



Strefezza 6: tanti spunti che mettono in difficoltà i diretti avversari come De Winter, poi si muove sul fronte della trequarti con qualche giocata personale.



(34’st Piccoli 5,5: spreca un contropiede che poteva costare caro durante il forcing genoano)





All. D’Aversa 7: la squadra ha faticato a trovare la via del gol ma il mister giallorosso pesca il jolly dalla panchina ancora una volta. Supera il record di imbattibilità di Zeman nelle prime cinque giornate. Meglio di così non si può.