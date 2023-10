Lecce-Sassuolo 1-1



Falcone 6: rigore a parte, è poco impegnato.

Gendrey 6: qualche scorribanda offensiva che crea pericoli

Pongracic 6,5: due volte al posto giusto al momento giusto su tiri praticamente indirizzati in porta, sempre preciso e puntuale.

Baschirotto 6: sfortunato più che negligente sul rigore, si riscatta con l’assist del pari

Gallo 6: contiene Berardi come può e spesso riesce, tanti cross da cui scaturiscono potenziali pericoli.

(20’ s.t. Dorgu 6: buoni spunti in fase offensiva e un salvataggio in area)

Kaba 6: primo tempo molto fisico e fornisce il suo apporto, cala nella ripresa.

Ramadani 5,5: match ordinato, qualche tiro di troppo da fuori proveniente dalla sua zona.

Rafia 6: dinamico in pressing, qualche spunto offensivo.

(18’ s.t. Oudin 6: porta qualità in mezzo al campo.)

Almqvist 6: grande occasione costruita con stop in corsa che solo un provvidenziale Consigli riesce a fermare. Prestazione che vive di fiammate.

(40’ s.t. Sansone sv)

Krstovic 6,5: freddo davanti a Consigli per il gol del pareggio, sbatte e lotta con i difensori avversari.

(40’ s.t. Piccoli 5,5: spreca le poche occasioni avute da sfruttare con maggiore lucidità)

Strefezza 6,5: è lui ad accendere la luce, si va a prendere il pallone e crea occasioni, a volte anche dal nulla.



All. D’Aversa 6: mezzo voto in meno per il pari che è ingeneroso rispetto a quanto costruito ma sicuramente è arrivata una risposta dopo i due ko di fila e il pareggio muove una classifica già di per sé positiva. Altra partita di personalità e fitta di occasioni, peccato pagare una delle poche occasioni concesse.