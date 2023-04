Dimenticare subito la pesante sconfitta interna rimediata lo scorso turno contro il Milan per chiudere il prima possibile la pratica scudetto. Il Napoli capolista è ospite di un Lecce senza vittorie e gol nelle ultime cinque uscite di campionato, con i favori degli esperti che vedono il segno «2» avanti a 1,63, in vantaggio sulla vittoria giallorossa offerta tra 6 e 6,10. Nel mezzo il pari - come al Maradona - visto tra 6 e 6,10 volte la posta. Oltre le difficoltà realizzative dei padroni di casa, ecco un Napoli che non subisce reti in trasferta da sei sfide: numeri che fanno prevalere il No Goal, a 1,75 sul Goal proposto a 1,99. Tra i possibili marcatori del match occhio al “Cholito” Simeone, a segno sei volte nelle ultime sei sfide contro le neopromosse. Un’altra rete del centravanti argentino si gioca a 2,75 mentre sale a 7,50 il timbro del centravanti di casa Lorenzo Colombo, che all’andata trovò il primo gol personale in massima serie.