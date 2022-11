Il punto ottenuto a Udine consente al Lecce innanzitutto di muovere la sua classifica rispetto alle inseguitrici in zona rossa e soprattutto è il risultato di una prestazione totalmente diversa da quelle rinunciatarie con Bologna e Juventus. Mister Baroni ha potuto rivedere laGià i primi minuti avevano fatto intuire un atteggiamento diverso della squadra di Baroni: la difesa alta ha permesso una maggiore aggressione e il recupero palla in zone più avanzate ha aumentato la pericolosità offensiva. In fase di costruzione qualcosa è cambiato, anche rispetto ai primi minuti del match: infatti, mentre inizialmente i costruttori di gioco cercavano il lancio lungo sulle fasce per imbeccare Banda o Strefezza, successivamenteNon a caso, il gol è nato daCosì come, riavvolgendo il nastro, è emblematico il palo colpito da Strefezza dopo aver attaccato per vie centrali. A livello di atteggiamento, bisogna inoltre evidenziare comeRispetto a quanto di buono detto, l’unica recriminazione è in quei minuti diL’Udinese ha avuto occasioni ma spesso è stata brava e solida la difesa che ha pagato l’unica disattenzione con, tra l’altro, Dermaku entrato a freddo dopo l’uscita per infortunio del leader francese. Dopo il pareggio, i bianconeri hanno premuto sull’acceleratore ma il Lecce è stato bravo poi a rialzarsi e limitato le occasioni di Deulofeu e compagni. A livello di occasioni, in realtà, i giallorossi possono recriminare per il palo di Strefezza e la traversa di Gallo con cui si poteva andare al riposo in doppio vantaggio.Il match in Friuli ha mostrato la crescita oltre l’importante conferma di alcune individualità che hanno fatto bene al collettivo, sia in attacco che in difesa, permettendo di giocare in modo più fluido. Tra questi,, cosa che spesso è mancata rispetto all’impegno. La seconda titolarità di fila ha esaltato ancheOttime giocate anche da. Da non far passare in secondo piano anche. Prestazione e atteggiamento che hanno l’obbligo di essere replicate contro l’Atalanta.