La sconfitta in Coppa Italia lascia la delusione per come è maturata conTuttavia, il pareggio non poteva far dimenticare un primo tempo completamente regalato a causa di un approccio superficiale e molle con cui, mentre i ducali giocavano agguerriti e ordinati. Passato in rassegna l’impegno di Coppa, i ragazzi di D’Aversa si devono contrare sul campionato ripartendo dalle cose buone della ripresa (sperando di non rivedere un simile finale thriller).A proposito di ripartire, non si può che farlo dalle note liete che contro il Parma si sono confermate, come d’altronde in questo periodo: cioè. Il primo non è una sorpresa ma si sta riprendendo il giusto spazio dopo essere stato messo in secondo piano dall’exploit iniziale di Almqvist e Banda. Il giocatore brasiliano già contro il Torino poteva essere una mossa iniziale in quanto i granata giocano molto compatti e. Diversamente,negli ultimi minuti con l’Udinesepoi contro il Torino è entrato meglio rispetto alla prestazione di Krstovic e infine contro il Parma ha segnato in seguito a diverse occasioni. Il Lecce, quindi, può permettersi il “lusso” di poter. Probabilmente Krstovic sarà titolare domenica con fame di riscatto.Un calo di rendimento lo sta vivendo invece la difesa con più dia partire dal fallo di Gendrey contro un Sassuolo poco pericoloso, le sviste di Gallo contro Torino e Parma e bisogna dire che in questa stagione nDa una parte bisogna ammettere che l’avrebbe giovato a chiunque e, dall’altra, che probabilmente l’anno scorso il suo rendimento costituiva una novità assoluta oltre che sorprendente ed ora appare come normalità. A fronte delle prestazioni dell’ex Ascoli, c’è peròed infatti contro il Parma ha portato maggiore tranquillità in difesa al netto dell’autogol totalmente sfortunato ed evitabile se Dorgu non fosse stato saltato agevolmente. Il reparto arretrato, tuttavia, in generale necessita di ritrovare compattezza ed attenzione e solo così anche le individualità ne gioveranno.Ora ci si aspetta la stessa fame del secondo tempo di mercoledì cercando di limitare le sortite di gente come Dybala e Lukaku che metteranno subito alla prova la difesa ma anche l'attacco salentino dovrà dare nuovi segnali.