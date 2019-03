Il Leeds United è un gigante dormiente del football inglese che riposa sulle morbide colline dello Yorkshire, ma che è sempre più vicino al risveglio grazie al secondo posto in Championship che vuol dire promozione diretta in Premier League. E' il club più odiato di tutta la Gran Bretagna, una squadra che ha vinto tutto con Don Revie e che è riuscito a cacciare uno come Brian Clough dopo soli 40 giorni. La squadra di diavoli con la faccia da angelo, tra le sue file negli anni è passata gente come Eric Cantona e Vinnie Jones, Joe Jordan e Robbie Fowler e ancora Rio Ferdinand, Strachan, Harry Kewell e molti altri. Un club che grazie ai suoi cattivi ragazzi ha fatto la storia del calcio, ma il Leeds è così: o si ama o si odia.



GLI AUTORI DELLA RINASCITA - I Peacocks hanno lasciato la Premier League nel lontano 2004 sprofondando fino agli inferi della League One e solo nell’ultimo periodo hanno imboccato la strada del risveglio. Gli autori della grande risalita sono essenzialmente due, da una parte il presidente Andrea Radrizzani, un imprenditore italiano legato al mondo della televisione, determinato a riportare il Leeds nell’olimpo del calcio inglese e dall’altra uno degli allenatori più discussi del panorama calcistico, “El Loco” Marcelo Bielsa. Il primo ha deciso di rilevare una squadra in decadenza, ma con una grande storia alle spalle per riportare il club ai vertici del calcio inglese, investendo proprio sul secondo, infatti è l’allenatore Marcelo Bielsa il fulcro del progetto di Radrizzani che ha deciso di affidargli le redini della squadra con un solo obiettivo, la conquista della Premier League.



AGLI ORDINI DI BIELSA - La guida del Loco fino ad ora non ha deluso le aspettative infatti a 10 giornate dal termine del campionato il Leeds occupa il secondo posto in Championship a due punti della capolista Norwich, con 20 vittorie 7 pareggi e 8 sconfitte. Bielsa grazie ai suoi metodi stravaganti nonché rigidi è riuscito a creare un gruppo compatto che nonostante alcune sconfitte inattese contro squadre inferiori rispetto a loro ha sempre mantenuto la determinazione che serve per materializzare il sogno Premier League, riportando nei tifosi un entusiasmo che dalle parti di Ellan Road non si vedeva da ormai diversi anni. I trucchi del tecnico di Rosario risiedono nell’aver amalgamato alla perfezione giovani di buona prospettiva come Clarke e Roberts a giocatori esperti della categoria come Roofe, Pablo Hernandez e capitan Cooper.



AD UN PASSO DAL SOGNO - L’alchimia creata da Bielsa ha trasformato l'utopia Premier League, in un sogno più che mai realizzabile e i supporter continuano a spingere la squadra all'impresa uniti al grido di “Everyday, we’re all gonna say, we love you Leeds, Leeds! Everywhere we’re gonna be there. We love you Leeds, Leeds!”.