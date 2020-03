. Questa Lega segue il regolamento FIGC e le gare si svolgono su campi sintetici, con due tempi da 25 minuti, sostituzioni “veloci” senza limite di cambi. Il numero massimo di giocatori convocabili per ogni singola gara è di 15. La competizione si divide in 3 categorie: Serie A, Serie A2 e Serie B. Le squadre di ogni categoria affrontano il campionato e la Coppa Italia (che permette anche la promozione nella serie superiore per le squadre di A2 e B). Il movimento del calcio a 8 ha avuto una crescita dal punto di vista organizzativo da parte delle squadre, che attraverso il, si sfidano durante le “finestre di mercato” cercando di garantirsi i migliori calciatori che può offrire il panorama calcistico romano e non solo. Molti giocatori della Serie A di calcio a 8 militano anche in club di Eccellenza o Lega Pro (calcio a 11) o spesso sono ex-calciatori del Calcio di Serie A (Totti, Pizarro, Floro Flores, Vucinic, Aquilani). I campionati sono curati da Fanner, il service media ufficiale della Lega Calcio a 8, attraverso articoli, news, video, highlights e telecronache in presa diretta dai campi che rendono la Lega ancora più entusiasmante e seguita.La Lega Calcio a 8 si può dividere in due fasi: la prima, quella dell’espansione del movimento e dell’innalzamento del tasso tecnico dei calciatori militanti nella lega dove dominava la squadra “Checco dello Scapicollo”, che si è contraddistinta anche per l’ aspetto disciplinare. Nel 2014 è stato introdotto il doppio arbitro per le partite di massima serie. La seconda fase è quella segnata dai successi del Cotton Club, squadra che è partita dalla serie B, diventando dominante in serie A e battendo diversi record (prima squadra della storia della Lega Calcio a 8 ad aver vinto a tutti gli effetti il titolo di Campione d’Italia). Anche la struttura del campionato ha avuto diverse variazioni nel corso degli anni: la Serie A ad esempio, muovendosi da un minimo di 10 squadre sino ad un massimo di 16.L’inaspettata crescita del fenomeno del calcio a 8 ha portato alla creazione di unaGli scout selezionano durante la stagione i migliori giocatori delle varie categorie della lega che vengono valutati tramite degli stage e poi inseriti nel gruppo della Rappresentativa. Il progetto prevede la creazione della prima rosa ufficiale della Lega Calcio a 8. Tra i club di prima fascia della Lega ovviamente non si può non citare il “Totti Sporting Club” squadra capitanata da Francesco Totti. Il movimento, alla luce del notevole successo, ha in programma il primo torneo di Lega Over 35 con finali federali, un altro tassello importante nella crescita di questo sport che ha un futuro sempre più delineato.