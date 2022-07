Il Lens ha ufficializzato l'acquisto di Lois Openda, attaccante classe 2000 preso dal Club Bruges per poco meno di 10 milioni di euro. Dopo aver totalizzato 24 gol in 50 partite nell'ultima stagione in prestito al Vitesse, il giocatore con doppio passaporto belga e marocchino ha firmato un contratto di cinque anni.