L'ex agente di Fabregas: "Difficile dire no all'Inter"

, ex agente di Cescche ha lavorato con lui ai tempi del Liverpool, ha parlato a Derbyderbyderby:"Cesc è una persona molto intelligente e colta, pronta a intraprendere qualsiasi percorso con serietà e ambizione. Fin da giovane si è sempre distinto per maturità e lucidità, caratteristiche rare nel mondo del calcio. È un leader naturale e sono convinto che farà molto bene nel club che deciderà di scegliere".- "È impossibile dire quale sia la mossa giusta. L’Inter è una delle grandi del calcio europeo, ed è difficile dire di no a una possibilità simile. Ma anche restare al Como, continuare a costruire e fare esperienza, potrebbe rivelarsi una scelta altrettanto valida. Solo il tempo potrà dire quale sia stata la decisione migliore".

- "Sì, lo penso davvero. Oltre a tutto ciò che ha imparato in campo, ha avuto la fortuna di lavorare con alcuni dei migliori allenatori del mondo. Sono sicuro che da ciascuno di loro abbia assorbito qualcosa. Il mix di esperienza, intelligenza e leadership di Cesc lo rende un profilo molto promettente in panchina".