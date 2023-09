Inibito dalla giustizia sportiva per 30 mesi, Fabio Paratici ha rescisso il suo contratto con il Tottenham ma è ancora legato al club inglese. Secondo Cronache l'ex ds continua a vivere a Londra ed è ancora in contatto con il presidente Levy a cui ha consigliato dopo Vicario anche l'acquisto poi sfumato di Balogun. Non potendo lavorare attivamente sul mercato la "consulenza" è la strada che può percorrere.