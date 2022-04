. Si riparte alle alle 13 con Rennes-Lorient. Alle 15 inizia un ricco pomeriggio con Clermont-Angers, Metz-Brest, Nantes-Bordeaux eNizza-Troyes. Alle 17.05 tocca al Lille, impegnato in casa contro lo Strasburgo, mentre in serata chiude il Marsiglia, in trasferta contro il Reims.