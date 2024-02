L'Inter è la seconda squadra più forte al mondo: parola dell'algoritmo. E le altre italiane...

L'Inter di Simone Inzaghi è la seconda squadra più forte al mondo. A rivelarlo è un algoritmo che piazza i nerazzurri davanti al Real Madrid e dietro solo al Manchester City di Pep Guardiola, vincitore dell'ultima Champions League in finale proprio contro Lautaro e compagni.



I PARAMETRI - La speciale graduatoria si base sulla statistiche e sui freddi numeri degli Opta Power Rankings che definiscono la classifica globale in base a un punteggio che va da 0 a 100. L'Inter è arrivata a un coefficiente di 97.7, a un passo dalla vetta. I calcoli vengono fatti in base all'andamento del torneo nazionale e al cammino in Champions, parametri che premiano l'Inter.



LE ALTRE - E le altre italiane? Juventus e Milan sono al 12° e 13° posto. L'Atalanta è 17ª, il Napoli campione d'Italia è in 26ª posizione. Lazio e Roma sono tra il 30° e il 32° gradino, il Bologna è 33°, la Fiorentina 43ª.