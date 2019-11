Marcello Lippi, ospite del premio Viareggio Sport, ha parlato ai media presenti del suo momento e del campionato italiano: “Dopo 7 anni avevo voglia di tornare a casa, non mi sentivo più di stare tre messi in Asia senza tornare, infatti avevo detto basta. Poi mi è venuto a trovare il ministro dello sport cinese e mi ha convinto a tornare, almeno per il primo anno di qualificazioni, nonostante loro volessero farmi un contratto di tre anni. Nei miei confronti c’era tanta fiducia, ma mi sembrava di rubare i soldi, quindi ho preferito lasciare perdere.



Voglia di tornare? Nessuna voglia di tornare, non farò mai più l’allenatore di club, specialmente in Italia.



Campionato? Il campionato è sempre il solito, qualcuno cerca di dare fastidio alla superiorità della Juventus, per il momento l’Inter ci sta anche riuscendo, anche se c’è la sensazione che la Juve non si sia espressa al massimo, pur senza perdere una gara.



Giovani? Sicuramente è la nota più positiva, e non è neanche dipeso dal numero di stranieri. Ci sono un numero di giovani italiani molto bravi, e Mancini ha fatto un grande lavoro nel chiamarli e fargli giocare.



Vialli? Sapevo che aveva questa possibilità, è molto felice perché ha ritrovato suo fratello e la nazionale.”