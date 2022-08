E' ancora una volta la Juventus a chiudere la giornata di Serie A: dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo, gli uomini di Allegri fanno visita alla Sampdoria, battuta a domicilio dall'Atalanta al primo turno. L'occasione di agganciare Inter e Napoli in vetta è di quelle da non perdere. Di fronte, i blucerchiati di Giampaolo che hanno cambiato molto soprattutto a centrocampo e si affidano a Sabiri per scardinare la difesa orfana di Bonucci ma non di Bremer.



CURIOSITA' E STATISTICHE



La Juventus si è aggiudicata tutti gli ultimi sei incontri con la Sampdoria in Serie A; vincendo questa partita, i bianconeri registrerebbero la propria striscia record di successi consecutivi contro i blucerchiati nella competizione.



Dalla stagione 2020/21 ad oggi, la Sampdoria ha segnato solamente un gol su punizione diretta in Serie A: quello firmato da Abdelhamid Sabiri contro la Juventus nel match al Ferraris dello scorso 12 marzo.



Nelle quattro occasioni in cui ha affrontato la Sampdoria giocando titolare in Serie A, Dusan Vlahovic è sempre andato a segno: cinque gol in quattro partite dal 1’ contro i blucerchiati, tre di questi nelle due al Ferraris.



FORMAZIONI UFFICIALI



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo



Juventus: Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri