Inter e Napoli escono esaltate dalla seconda giornata di Serie A, con le vittorie contro Spezia e Monza che hanno messo in luce due coppie offensive che saranno protagoniste nella stagione: Lukaku-Lautaro, di nuovo felicemente affiancati, e Kvaratskhelia-Osimhen, duo delle meraviglie capace di far sognare lo Stadio Maradona. Finisce invece in pareggio il primo big match tra il Milan e l’Atalanta. La seconda giornata di campionato ha però ancora tanto da raccontare con i due posticipi Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus. A Trigoria serve una scossa al morale dopo la domenica nera per la notizia della frattura della tibia destra per l’ultimo colpo di mercato, Gini Wijnaldum, e il successo nella prima all’Olimpico è la strada migliore per ritrovare il sorriso. I giallorossi sono favoriti a quota 1,25 sulla lavagna scommesse di Betaland, contro il pareggio a 6,25 volte la posta e il segno 2 per i grigiorossi a 12,50. Paulo Dybala potrebbe trovare la sua prima rete in giallorosso, a quota 2,35 sulla speciale lavagna marcatori. In Sampdoria-Juventus i blucerchiati aspettano una squadra motivata a confermare il netto successo ai danni del Sassuolo e soprattutto pronta a rispondere ai successi di Inter e Napoli. I bianconeri hanno ovviamente dalla loro i pronostici e si giocano vincenti a quota 1,61. Il segno 1 a 5,75 e il pareggio a 4,10 sarebbero due sorprese. Dusan Vlahovic cerca la seconda doppietta stagionale, opzione a quota 8,00.