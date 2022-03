Il portiere del Liverpool Alisson ha parlato al termine della sconfitta interna contro l'Inter ma che è valsa comunque la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo riconoscere che l'Inter è una grandissima squadra. I calciatori nerazzurri devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto in campo, sia oggi che nei 180'. Hanno lasciato la vita in campo e hanno cercato la qualificazione fino all'ultimo. Noi siamo contenti della qualificazione, ma non della sconfitta di questa sera. Era una partita difficile lo sapevamo, ma dovremo fare meglio nelle prossime sfide".