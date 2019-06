Klopp ha parlato a margine della vittoria del suo Liverpool in Champions League; dopo due sconfitte rimediate contro Real Madrid e Bayern Monaco, quando allenava il Borussia Dortmund, il tecnico tedesco trova la sua prima affermazione europea: ''Una notte assolutamente incredibile. Abbiamo lottato tutti e sognavamo questa coppa, non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo solo vincere e i ragazzi lo hanno fatto. Volevamo trionfare per la squadra e per i tifosi; ora ho in mente solo la mia famiglia. Erano qui quando ho perso, questa vittoria è per loro, per chi lavora con me, per i tifosi, per il club. Dobbiamo ringraziare il nostro portiere, Alisson, che anche stasera ci ha dato una grande mano''.