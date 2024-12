Liverpool-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Oggi sulla panchina di casa ad Anfield siede, ma il cambio non è stato digerito male dai giocatori, anzi; i Citizens invece stanno attraversando uno dei periodo più complicati dall'arrivo di, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato - dove si trovano a -8 punti dalla vetta della classifica occupata proprio dal Liverpool - e dalla rimonta subita in Champions League all'Etihad contro il Feyenoord.

Partita: Liverpool-Manchester City

Data: domenica 1 dicembre 2024

Orario: 17.00

Canale tv: Sky Sport Arena (204)

Streaming: SkyGo, NOW

Tutte le informazioni su Liverpool-Manchester City:: Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Slot.

: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Lewis, Gundogan; Foden, Silva, Grealish; Haaland. All. Guardiola.- La sfida tra Liverpool e Manchester City sarà visibile sul canale Sky Sport 204 del satellite.- Per vedere Liverpool-Manchester City i clienti Sky potranno utilizzare l'app SkyGo senza costi aggiuntivi. C'è anche l'opzione NOW sottoscrivendo un abbonamento al pacchetto Pass Sport.- La telecronaca di Liverpool-Real Madrid su Sky e NOW è affidata a Massimo Marianella.