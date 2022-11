Uno in meno. Il Senegal ha deciso di non sostituire Sadio Mané, e giocherà il Mondiale con 25 giocatori anziché 26. E' questa la decisione del ct Aliou Cissé, che dovrà fare a meno dell'attaccante del Bayern bloccato da un infortunio al tendine.



Il giocatore dovrà rimanere fermo per un periodo dai 3 ai 5 mesi, ma il ct ha deciso di non escluderlo dalla lista dei convocati senza chiamare così nessuno al suo posto. Una scelta riportata dalla stampa locale e che ha fatto discutere i tifosi del Senegal.