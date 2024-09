Lopetegui, panchina a rischio: peggior avvio nella storia del West Ham, il retroscena sul Milan

IKIMAGES/AFP via Getty Images

(terzo successo consecutivo in trasferta: Enzo Maresca diventa così il primo allenatore, dopo Pep Guardiola, dal 2016 a vincere tutte le sue prime tre partite di Premier League giocate in trasferta),, in seguito a una buona stagione con David Moyes sulla panchina,, quella disputata al London Stadium, con i Blues che hanno dominato, in lungo e in largo, per tutto il corso del match, inanellando la loro terza vittoria in campionato e portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica.Passaggio vincente sfruttato al meglio dal solito mancino di Cole Palmer, che ha freddato gli Hammers e archiviato la pratica sullo 0-3.

E se da una parte, come sottolineato, Maresca ha centrato un primato appartenente al suo maestro Guardiola, ecco che, lato West Ham,(dopo l’1-3 per mano del Manchester City e l’1-2 subito dall’Aston Villa)A peggiorare la situazione sono i freddi dati registrati dalla formazione allenata dal tecnico spagnolo: è la squadra ad aver subito il maggior numero di conclusioni, solo Everton e Wolverhampton hanno incassato più reti (13 e 11 rispettivamente), è la rosa che ha creato il minor numero di grandi ed evidenti occasioni da gol in stagione in Inghilterra con una statistica di 1.4.

Serve modificare la strategia per aggiustare i meccanismi del reparto arretrato. L'intesa era già stata raggiunta per un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione. Le strette di mano, però, sono rimaste tali e Lopetegui è stato travolto dall'ondata social (descritta dall’hashtag #Nopetegui) dei tifosi rossoneri che non lo volevano sulla panchina della società milanese. L'opzione è così tramontata definitivamente prima di concretizzarsi e la dirigenza ha virato con forza su Paulo Fonseca.

