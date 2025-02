Luis Rubiales condannato per l'aggressione sessuale a Jenni Hermoso: pagherà una multa

AFP via Getty Images

E’ arrivata la notizia ufficiale:, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF),, durante la cerimonia di premiazione della Spagna per il successo nel Mondiale Femminile a Sydney, in Australia.(si tratta di una somma giornaliera di 20 euro per i prossimi 18 mesi), inoltre,. Tra i divieti imposti dal Tribunale è presente anche l’impossibilità di comunicare con Jenni Hermoso per un anno., essendo stato assolto anche il reato di coercizione.

Come raccontato da AS, la Procura dell’Audiencia Nacional aveva richiesto una condanna pari a 2 anni e 6 mesi di detenzione in prigione, di cui un anno per il reato di aggressione sessuale e un altro e mezzo per le coercizioni.