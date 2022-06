Il rinnovo di Simonee il ritorno di Romelu. Il colpo belga in particolare, 24 gol nell’anno dello Scudetto, ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi, che dopo aver visto vincere ilnella passata stagione guardano alla prossima con grande ottimismo. Il gigante buono è stato ceduto la scorsa estate al Chelsea per 115 milioni e pur di tornare – 8 milioni ai londinesi per il prestito – ha accettato una riduzione dello stipendio che peserà per le casse nerazzurre 12 milioni lordi grazie anche al Decreto Crescita. Il tutto in attesa di capire se Inzaghi avrà anche Dybala per completare un tridente d’attacco da sogno con Lautaro Martinez.L’ottima partenza della sessione estiva del calciomercato nerazzurro può quindi far sperare l’Inter – a caccia della seconda Stella – che sulla lavagna scommesse Serie A 2022/2023 è favorita per lo Scudetto a quota 2,75, anche se la Juventus per ora ha la stessa proposta.Mercato ancora da definire per il Milan campione d’Italia e i rossoneri in attesa di novità sono dietro nei pronostici a quota 3,75. La lavagna prosegue con il Napoli, staccato a 8,00 volte la posta, e con la Roma, in fiducia dopo la vittoria della Conference League ma con una rosa che al momento appare più limitata rispetto alle favorite per lo Scudetto: il sogno giallorosso vale quota 15. Poi l’Atalanta a 20, la Lazio a 40,00 e la Fiorentina a 50. Il Monza appena promosso non può avere ambizioni di primo posto, ma colpisce che sia bancato a 500 come Verona, Sassuolo e Torino.