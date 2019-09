Romelu Lukaku, attaccante del Belgio, parla dopo la vittoria contro San Marino. Il centravanti dell'Inter ha parlato della sua esperienza in Serie A, appena incominciata: "Tutto sta andando bene, ringrazio i tifosi per l'accoglienza. Spero di continuare a lavorare bene all'Inter. al momento andiamo a gonfie vele: la squadra è molto forte, anche se dobbiamo migliorarci. Se ho parlato con Mertens di come si fa a fermare la Juve? No abbiamo parlato di cose personali, delle nostre famiglie. Qui non si pensa al campionato, ma solo al Belgio e ci si concentra sui nostri avversari, non sui nostri club".



SULLA FORMA - "Giocare con la Scozia? Sì, voglio giocare sempre, anche con San Marino, ma il tecnico ha scelto diversamente. Ora mi preparo per la Scozia, è un match importante".



SULL'INTER - "Soddisfatto dell'inizio di stagione? Sì, abbiamo vinto due partite e siamo una buona squadra ma dobbiamo continuare a migliorarci ogni giorno con il lavoro. E' questo l'unico modo per raggiungere i nostri obiettivi, è quello che vogliamo".



SUL RAZZISMO - "Qualcuno ha scritto che l'Italia non è un paese razzista? Li ho visti questi messaggi, ora però mi concentro sul calcio. Su tutto il resto ho detto quello che dovevo dire. Credo sia più importante che si parli delle mie prestazioni con l'Inter. Io ho avuto questo incidente, ma bisogna voltare pagina".