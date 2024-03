Lukaku stavolta non sbaglia: le cifre e le condizioni per restare a Roma

Nella Roma di De Rossi che segna, ride e vince c’è anche Romelu Lukaku. Che ieri con un sorriso ha provato a sdrammatizzare ciò che è accaduto la scorsa estate: "Conoscete bene le polemiche che ci sono state in Inghilterra. Devo essere intelligente…", ha detto ieri parlando del futuro in giallorosso. Il riferimento è all'ormai celebre intervista rilasciata a Capodanno alla Gazzetta dello Sport in cui aveva detto: "Spero di restare all'Inter". Il proseguimento della storia lo conoscente: l’Inter ha provato a prenderlo, i costi erano troppo alti. A quel punto Lukaku ha staccato il telefono, rispondendo ai corteggiamenti della Juventus. Poi è finito alla Roma brava a sfruttare il momento di empasse.



RE A ROMA - L’arrivo da Re sull’aereo dei Friedkin è stato l’inizio di una storia per niente banale. Diciotto gol finora, sia con Mourinho che con De Rossi. Proprio col nuovo tecnico Romelu ha stretto un rapporto sincero, forte. Come era con Mou. Inoltre, Lukaku a Roma si trova benissimo. Ha trovato un’intesa perfetta con Dybala, la famiglia spinge per restare in Italia e il futuro del club è più roseo del previsto. Soprattutto con la Champions. I tifosi lo hanno sempre sostenuto, anche nei rari momenti di crisi. E ora col gioco di De Rossi i gol potrebbero aumentare.



I COSTI - E qui entriamo sul lato serio della faccenda, quello economico. Il prezzo della clausola è di 37 milioni di sterline, ma col Chelsea si può trattare e far scendere il costo a 30 che poi sono 35 milioni di euro. Comunque tanti, ma non troppi visto il valore del calciatore e la possibilità di monetizzare con Abraham.



NODO INGAGGIO - C’è poi il nodo ingaggio, al Chelsea percepirà 12 milioni di euro a stagione fino al 2026 anche se quest’anno ha accettato di ridursi lo stipendio a poco più di 7,5 milioni. Servirebbe una spalmatura, con un passo avanti di Lukaku, che conosce bene la dinamica di contenimento degli ingaggi a Trigoria. Un’operazione che si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro, tanti per un club coi limiti che ha la Roma. Ma con la Champions, e qualche cessione di giocatori ora rivalutati nulla è impossibile.