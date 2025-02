Lukaku "tradisce" Conte: non segna da un mese, senza i suoi gol Napoli da quarto posto

Calciomercato/Getty

No Lukaku no party: se Romelu non segna, il Napoli non vince. Gli azzurri perdono a Como e subiscono il sorpasso dell’Inter, al termine della quarta partita di fila senza vittorie e senza gol del centravanti belga. Quasi un unicum per Antonio Conte che, in campionato, non rimaneva senza successi per quattro giornate consecutive dal 2012, quando allenava la Juventus (e, alla fine, vinse il campionato).

8 TOCCHI - Nel lunch match con il Como la gara di Lukaku è stata pessima. I compagni non sono mai riusciti a metterlo nelle giuste condizioni e lui ha concluso i suoi 63 minuti con appena 8 palloni giocati, meno di qualsiasi altro calciatore di movimento azzurro. Solo un tiro tentato per il numero undici e appena cinque passaggi completati. E, senza di lui, il gioco dell’intera squadra ne risente.

ASTINENZA - L’incidenza di Lukaku, nel bene e nel male è innegabile. Il numero 11 azzurro sta vivendo un calo di forma nell’ultimo mese che, non a caso, coincide con il periodo di astinenza di vittorie del Napoli. Dopo la rete decisiva contro la Juventus del 25 gennaio, Romelu non ha più segnato: a secco contro Roma, Udinese, Lazio e Como e solo con i biancocelesti è rimasto in campo fino alla fine. E la squadra di Antonio Conte si è inceppata: tre pareggi e una sconfitta, con l'Inter che è andata a +1.

MEDIA PUNTI Guardando i dati del campionato, salta all’occhio anche come i gol di Lukaku siano sempre coincisi con una vittoria. Il belga ha realizzato nove gol in altrettante gare, portando 27 punti a Conte, che in estate ha convinto Aurelio De Laurentiis a spendere ben 30 milioni per prenderlo dal Chelsea a titolo definitivo. Ma il suo uomo, il suo punto di riferimento sta mancando nel momento clou della stagione. E, quando non segna, gli azzurri fanno fatica. Nelle 16 partite in cui non ha fatto gol sono arrivati 26 punti, una media di 1,73 a partita: una media che, in queste prime 26 giornate, avrebbe portato gli azzurri a 45 punti, due in meno della Lazio, e al quarto posto. Un dato che può accendere una riflessione in casa Napoli.