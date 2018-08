Christian Maggio, difensore del Benevento ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a CalcioNapoli24 TV: "Bella partita, molto strana su tutti i punti di vista. Il campionato di Serie B è davvero tosto e imprevedibile, può succedere di tutto. Eravamo sotto di tre gol e in venti minuti abbiamo pareggiato e portare a casa un punto buono. Bisogna lavorare ancora tanto, il ritmo partita lo si trova giocando. Benevento? Contesto diverso da Napoli, molto più tranquilla. Si vive bene la settimana, non c'è molta pressione ed è una cosa positiva. L'ho scelto perché hanno un progetto serio, hanno fatto degli investimenti importanti. Il direttore Foggia è davvero giovane, hanno fatto degli acquisti molto mirati".



Sul Napoli di Ancelotti: "Sto seguendo sempre, ho visto anche la partita sabato contro il Milan. Lo seguo con affetto la mia ex squadra, tengo i rapporti vivi con qualche ex compagno di squadra. La rosa è molto forte, c'è una base importante. L'importante è che sono rimasti i pezzi più grossi, assicurando qualità e valore. Non dico che possano fare meglio dello scorso anno, perché fare 91 punti è difficilissimo ma bisogna colmare quel maledetto sogno tricolore".



"Quest'anno i tifosi si aspettavano qualcosa in più, si aspettavano un attaccante forte. Nelle prime uscite amichevoli i risultati non sono stati il massimo, però il Napoli ha comunque calciatori importanti e Ancelotti lo sa davvero bene. Ancelotti è un allenatore forte, vincente. Poi gli acquisti fatti come Verdi sono importanti. Reputo anche Milik un nuovo acquisto viste le sue poche presenze in passato e dimostrerà il suo valore".



Sulla tragedia del Ponte Morandi: "Genova ha passato dei momenti drammatici, però sia il Genoa che la Samp si sono unite in questo dramma portando la massima gioia alle persone che hanno perso i loro cari. La Sampdoria avrà qualcosa in più per dimostrare ai tifosi che la squadra c'è. Sarà una partita combattuta, poi giocare contro il Napoli è una motivazione in più".



Su Sarri: "Col mister non ci siamo più parlati, ma questo non significa nulla. Nel bene e nel male bisogna accettare, ha fatto la sua scelta. Poche volte sono stato polemico, sono rimasto deluso perché sapevo che poteva essere la mia ultima partita per me con la maglia del Napoli. Mi so goduto il giro di campo con i tifosi. Ho passato una parte della mia vita a Napoli, i miei figli sono napoletani e sono orgoglioso di questo nonostante le dicerie".



Su De Laurentiis: "Mi piacerebbe rivestire un profilo societario nel Napoli, sempre in un progetto serio. Vediamo un po', mi godo questi ultimi anni da calciatore. Mi godo questo momento da calciatore".