Maldini: "No al Venezuela per l'Italia, ne è valsa la pena. Non penso al ritorno al Milan, con papà parlo poco di calcio"

Getty Images

si prepara al doppio impegno di Nations League che vedrà gli Azzurri di Luciano Spalletti affrontare il Belgio il 10 ottobre a Roma e Israele il 14 ottobre a Udine. Tante le sorprese nei convocati e oggi in conferenza stampa da Coverciano, a prendere parola è stato, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore 22 anni dopo l’ultima presenza di papà Paolo e addirittura 61 anni dopo il compianto nonno Cesare."Sono molto orgoglioso di essere qui. Ho sentito le parole del mister e fanno molto piacere. Oggi inizio ad allenarmi in gruppo e spero di far vedere delle cose buone. Fa sempre piacere essere chiamato qui. La mia famiglia mi è sempre stata vicina, abbiamo parlato poco di questa convocazione e più di altro come facciamo sempre".

"Sì, sono stato contattato ma ho sempre preferito aspettare il momento giusto e una scelta giusta per me. Credo ne sia valsa la pena"."Con papà ho parlato poco, so che è contento e tutti sono contenti. Questo è l'importante. Mi fa un bell'effetto entrare qui e vedere foto di mio papà e mio nonno. Sono concentrato sul mio ritiro qui. Vivo giornata dopo giornata"."Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell'anno".

"Col tempo inizi a capire un po' di cose e inizi a capire che il parere degli altri può essere positivo o negativo, ma devi proseguire per la tua strada. Il tempo come in tutte le cose ti aiuta a capire tanti aspetti"."E' normale che ogni ragazzo che gioca a calcio sogni di arrivare in Nazionale. Con nonno mi ricordo poche cose, so che è sempre stato vicino a noi ma sono passati troppi anni per ricordare episodi specifici"."Il ruolo: in attacco mi va bene davvero tutto, forse trequartista, ma va bene anche da esterno o seconda punta, mi cambia davvero poco".

- "Se è il momento della maturazione? Credo proprio di sì, ora è il momento giusto per essere qui. Questa chiamata è arrivata nel momento perfetto, mi sento bene in campo e con la squadra. L'Italia è una squadra con una qualità incredibile, spero di dare una mano in ogni modo: voglio portare la mia qualità ma voglio anche sacrificarmi per questa squadra"."Come calciatore Kakà era quello che mi piaceva di più. A papà non ho chiesto alcun consiglio su come saltare i difensori. In questo campionato credo Dybala sia il giocatore che mi ha impressionato di più, la facilità con cui fa le cose è incredibile"..

"Mister Palladino mi ha sempre accolto bene così come il resto della squadra, mi ha aiutato a credere nelle mie potenzialità. Con Nesta ormai siamo insieme da un po' e anche con lui mi trovo bene"."Sinceramente non ho molto da dire. Ho solo visto le notizie, ma non ho molto da dire".