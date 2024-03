Manchester City: con Rodri in campo sei imbattibile, il record

Non si scopre certo oggi l'importanza di Rodri all'interno dello scacchiere di Pep Guardiola nel Manchester City. Senza di lui infatti arrivano solo sconfitte; autore tra l'altro del gol decisivo nella scorsa finale di Champions contro l'Inter ha saltato 4 partite in stagione tra infortuni e squalifiche in cui sono arrivate quattro sconfitte. L'ultima battuta d'arresto con Rodri in campo risale a più di un anno fa, quando i Citizens persero contro il Tottenham. Con la vittoria di ieri per 3-1 nel derby contro il Manchester United, si è arrivati a 59 partite senza perdere. Battuto il record di Ricardo Carvalho.



DETTAGLI- La squadra di Pep Guardiola è impegnata nella corsa alla vittoria finale in Premier League (attualmente secondi a -1 dal Liverpool) oltre alla possibilità di rivincere la Champions League, in cui hanno quasi ipotecato il passaggio ai quarti di finale. La cosa certa è che per farlo sarà essenziale la presenza di Rodri, fondamentale nel fare filtro e impostare ma spesso è stato decisivo anche in zona gol. Infatti in 24 presenze in campionato ha realizzato 6 reti e fornito 6 assist, mentre nelle 5 presenze nella massima competizione europea ha segnato 1 rete e fornito 2 assist.