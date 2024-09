Getty Images

Manchester City, Grealish: "Bello giocare contro l'Inter, ci hanno regalato uno dei giorni migliori di sempre"

Vigilia di Manchester City-Inter, replay della finale di Champions League del 2023 e ora prima partita dell'edizione 2024/25 del torneo. A parlare ai canali ufficiali per la squadra di Guardiola è Jack Grealish che, approfittando del nuovo appuntamento contro i nerazzurri, ricorda quei momenti di gioia. Queste le sue parole.



BEI RICORDI - “È stato il giorno in cui ci siamo assicurati il ​​Triplete, uno dei migliori della nostra vita, quindi sarà bello giocare di nuovo contro di loro… Speriamo di poter scendere in campo, giocare bene e ottenere la vittoria. Sapevamo che dovevamo fidarci del processo e fidarci di ciò su cui abbiamo lavorato. E poi c'è il grande uomo... Erling Haaland che ha già segnato nove gol in questa stagione. Penso che siano più del mio miglior anno di sempre in Premier League, e lo ha fatto dopo quattro partite! Giocatore e persona incredibile, ottiene tutto ciò che merita perché lavora duramente. È una macchina assoluta… Ora inizia il periodo migliore: giocare ogni tre o quattro giorni, con partite difficili, è qui che inizia a diventare divertente“.