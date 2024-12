Manchester City in emergenza contro la Juventus: Guardiola a Torino con i giocatori contati

Getty Images

Lanon è al top, ma ilsta anche peggio:Se i bianconeri si presentano alla sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League con qualche infortunio e le scorie del pareggio con il Bologna, stanno peggio gli inglesi, ridotti all'osso e con il morale sotto i tacchi, reduci anche loro da un pareggio in rimonta contro il Crystal Palace.- Il pareggio con il Palace è solo l'ultimo capitolo di una crisi che non accenna a concludersi. La squadra di Guardiola ha vinto una sola volta nelle ultime nove partite giocate perdendone ben cinque, alcune in maniera fragorosa come il 4-1 subito dallo Sporting a Lisbona il 4-0 rimediato dal Tottenham. Contro il Nottingham Forest l'unico successo, non sufficiente a risollevare gli animi.

A penalizzare il City sono anche gli infortuni. Gli assenti contro il Crystal Palace erano sette e nessuno di questi, a meno di sorprese, recupererà per la Juventus. Oltre ai lungodegentie Oscar, sono fuori anche Phil, Mateo, Nathan, Manuele John: l'emergenza ha colpito due reparti in particolare, difesa e centrocampo.- Allo stato attuale dunque, Guardiola per la trasferta di Torino avrebbe a disposizione. Emergenza totale, con i soli Akanji e Foden che potrebbero provare il recupero per la panchina. Scelte obbligate e opzioni ridotte all'osso, con tanti giocatori costretti agli straordinari come Kyle Walker o Kevin De Bruyne, in campo per due partite di fila dopo tre mesi.

- Emergenza o no, il Manchester City non può permettersi altri passi falsi per non rischiare di restare fuori dalle prime otto di Champions League. La squadra di Guardiola è 17esima con gli stessi punti della Juventus, otto, con due vittorie su cinque partite giocate.