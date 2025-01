Getty Images

In vista della sfida di campionato che concluderà la 23esima giornata di Premier League e che vede ilospite sul campo del Fulham, l'allenatore dei Red Devils Rubenha comunicato l'undici iniziale, che vede ancora una volta la, attaccante argentino che negli scorsi giorni era finito nel mirino delper il dopo. Manca, invece, all'appello un altro giocatore molto chiacchierato in questa finestra di calciomercato:, che non figura nemmeno in panchina. Di seguito entrambe le situazioni analizzate nel dettaglio:

- Il Napoli è ancora alla ricerca di une, negli scorsi giorni, l'attaccante dello United era finito in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Dopo che, però, il club azzurro non è riuscito a trovare un accordo col Manchester United per il classe 2004,. Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanniporta avanti la trattativa perdel Dortmund.- Diversa, invece, la situazione legata all'attaccante inglese che, dopo esser stato corteggiato a lungo dal Milan, negli scorsi giorni è tornato ad allenarsi con i compagni. Le voci di mercato, però, continuano a circolare, con, che hanno avviato ie con i Red Devils per capire la fattibilità dell'operazione.