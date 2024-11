Manchester United, il primo giorno di Ruben Amorim. E Van Nistelrooy viene congedato, è ufficiale

, con tre vittorie tra Premier League e coppe (due volte col Leicester ed una contro il Paok Salonicco in Europa League) ed un pari,L'ex attaccante olandese, che da questa stagione faceva parte dello staff dell'ex tecnico Erik ten Hag,dei Red Devils nel primo giorno di lavoro della prossima guida tecnica, Ruben Amorim.Con una breve nota sui propri canali ufficiali, il Man United ha infatti comunicato la separazione da Van Nistelrooy e altri appartenenti al gruppo di lavoro di ten Hag: “Ruud van Nistelrooy e altri tre tecnici della prima squadra hanno lasciato il club e gli auguriamo il meglio per il futuro. Grazie per il vostro straordinario supporto allo United”.Una comunicazione che non coglie di sorpresa più di tanto nonostante il grande legame affettivo tra l'ex giocatore e il popolo di Old Trafford e la sua autocandidatura a far parte dello staff di. Il nuovo allenatore portoghese,ha infatti preferito avvalersi della collaborazione dei suoi più fidati assistenti e ha avuto la possibilità di visionare le strutture nelle quali inizierà la sua avventura alla guida del Manchester United.lascia lo Sporting in testa alla classifica del campionato portoghese dopo il successo per 4-2, in rimonta, contro il Braga nello scorso fine settimana e con una vittoria roboante e di prestigio in Champions League contro il Manchester City di Guardiola., sul campo dell'Ipswich Town in campionato, per poi esordire ad Old Trafford contro il Bodo/Glimt, in Europa League, e contro l'Everton in Premier.