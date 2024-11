Premier League LIVE dalle 15.00

: ild, alla ricerca di una vittoria che in campionato manca dal 19 ottobre (contro il Brentford), ospita ilin quello che di fatto è uno scontro diretto con le Foxes che in caso di successo scavalcherebbero proprio i Red Devils portandosi a 13 punti in classifica; il, reduce dal ko in Europa League in casa del Galatasaray, attende l'- unica squadra a non aver ancora centrato la vittoria in questa Premier League - mentre ilfa visita alla terza della classe, ilche viene da dieci punti nelle ultime quattro partite di campionato.

Manchester United-Leicester:Tottenham-Ipswich Town:Nottingham Forest-Newcastle