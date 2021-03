Da quando è arrivato al, a gennaio 2020,si è dimostrato di gran lunga il giocatore più decisivo della squadra. I Red Devils hanno deciso di blindarlo offrendogli unda, il doppio di quanto guadagna ora, che lo porterebbe a diventare il terzo giocatore più pagato della squadra dopo De Gea e Pogba. Secondo The Sun, però, il centrocampista portoghese, per il momento.La scorsa settimana, infatti, l’allenatore, aveva dichiarato che, nel prossimo mercato, il suo club non avrebbe fatto investimenti particolarmente massicci, a causa dellecausate dalla. Prima firmare un contratto di cinque anni, quindi, il ventiseienne vorrebbe deiriguardo alledella società ed alle loro intenzioni per il mercato estivo.