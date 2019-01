"Zaniolo? I fatti mi danno ragione". Parla così del giovane trequartista della Roma il ct azzurro Roberto Mancini dal teatro Torquis di Filottrano, in occasione dell'iniziativa Kilometro Zero in ricordo di Michele Scarponi, capitano dell'Astana morto nel 2017 in un incidente stradale. Mancini si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Qualcuno, forse come battuta, mi ha detto che ero matto e che chiamavo gli sconosciuti. Ma di quel ragazzo gia' sapevo qualcosa e l'ho voluto vedere dal vivo. Mi sembra che i fatti mi diano ragione. Contro il Torino gli ho visto fare un gran gol ed e' stato il migliore in campo".



NON SOLO ZANIOLO - Non solo Zaniolo però, ora Mancini punta a tanti altri giovani per il futuro dell'Italia: "Ce ne sono tanti altri che dobbiamo seguire in questo girone di ritorno: a Tonali del Brescia a Vido del Perugia, a Meret del Napoli, Conti del Milan a Spinazzola e tanti altri, come per esempio Kean, che spero giochi di più. L'impegno è grande, ma la voglia di ribaltare le ultime delusioni anche".



IMPEGNI - Chiusura sui prossimi impegni della Nazionale: "Da marzo inizia il tour de force per gli europei con 10 partite e li vorremmo vincere. Diciamo che la squadra ormai è fatta ed amalgamata, un gruppo definito all'80%".