Sadio Mané via dal Liverpool. Un'ipotesi che può diventare realtà tra qualche giorno, dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid, quando il diretto interessato svelerà il suo futuro. L'attaccante senegalese sta pensando seriamente di lasciare Anfield dopo sei anni di grande passione e soddisfazione, nei quali ha vinto tutto quello che poteva vincere, per ragioni che non sono solo di natura economica. Vuole certamente migliorare il suo ingaggio, attualmente di 12 milioni di euro lordi a stagione, ma soprattutto è a caccia di nuovi stimoli, che potrebbero venire a mancare definitivamente se sabato sera alzerà al cielo di Parigi la coppa con le grandi orecchie.



BAYERN MONACO - Il contratto in scadenza nel 2023 obbliga i Reds a valutare la cessione, l'ipotesi rinnovo non è stata presa in considerazione da Björn Bezemer, agente dell'ex Southampton, che nelle scorse settimane ha avuto più di un contatto con il Bayern Monaco. Secondo Sport1 non c'è ancora una trattativa in piedi ma la stima è reciproca. Mané piace molto a Julian Nagelsmann, che per lui potrebbe decidere di cambiare modulo. Via un vero 9, soprattutto se dovessero essere confermate le voci di un addio di Lewandowski, spazio a un attacco senza riferimenti veri, in pieno stile Guardiola, che nell'ultimo anno ha spesso giocato senza punte. Tra qualche giorno sarà tutto più chiaro, Mané al Bayern Monaco è una possibilità concreta.