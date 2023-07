In programma c'è un viaggio a Londra, non sarà l'unico. Il prossimo però sarà particolarmente importante, con Giovanni Manna che dovrà provare a concludere l'operazione già impostata e legata alla cessione di Denis Zakaria al West Ham. Sul piatto tra i 15 e i 20 milioni, primo tassello fondamentale per consentire alla Juve di puntare al grande colpo a centrocampo: prima scelta Sergej Milinkovic-Savic, poi Teun Koopmeiners insieme a Davide Frattesi.