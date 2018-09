Inizia bene la nuova esperienza di Diego Armando Maradona alla guida dei Dorados de Sinaloa, nel campionato di Serie B messicana. La sua squadra si è imposta per 4-1 nei confronti dei Cafetaleros de Tapachula, scatenando l'entusiasmo nel post-gara del Pibe de Oro: "Non so se si chiuderanno molte bocche, sono solo venuto qui a lavorare col mio staff. Non ci sono segreti se non il lavoro e la disponibilità dei giocatori che è esemplare. Sapevo che avremmo vinto nel momento in cui li ho visti allenarsi con voglia e fame di gloria. Alcuni dicevano che Maradona non serviva a nulla ma ora possono vedere cosa so fare. Comunque abbiamo vinto solo una partita, abbiamo davanti molte finali, è solo l'inizio di un bel sogno".



Dimenticate le polemiche per il suo addio repentino ai bielorussi della Dinamo Brest, di cui era presidente, è tempo ora per Maradona di smentire chi dubita che non possa essere un allenatore all'altezza della sua fama di calciatore.